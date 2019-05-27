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Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Японии Нарухито

Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с императором Японии Нарухито

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где провел встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоился аудиенции у нового японского монарха. Перед входом во дворец Трампа и его жену встретил почетный караул Сил самообороны Японии, также были выполнены гимны двух стран. Затем их перевели в “бамбуковый зал”, где обычно император принимает иностранных гостей.

После окончания аудиенции Трамп отправится на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также двусторонние торговые вопросы.

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Как сообщал УНН, Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. Одновременно в Японии начался 1-й год эры рейв (“Прекрасной гармонии”), как называется эпоха правления нового монарха.

Источник: УНН
Теги: США, Япония, Дональд Трамп
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