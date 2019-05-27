Трамп одобрил намерение японского премьера посетить Иран с посреднической миссией

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на намерение премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить в июне Иран с посреднической миссией в целях нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.

По их данным, Абэ сообщил о своем плане Трампа в воскресенье во время совместной игры в гольф и неформального ужина в Токио.

Сейчас президент США находится в Японии с государственным визитом.

По данным источников газеты, Трамп поддержал идею визита японского премьера в Тегеран и высказал пожелание, чтобы он состоялся поскорее.

Ранее, по данным информационного агентства Kyodo, вопрос о поездке Абэ в Иран обсуждался в ходе его беседы в Токио с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая состоялась в пятницу.

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Перед этим 16 мая Абэ провел в Токио переговоры с главой иранского МИД Мохаммад Джафаром Зарифи. Японский премьер, отмечает в связи с этим Kyodo, намерена использовать для возможной посреднической миссии свои хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

По данным агентства, визит Абэ в Иран может состояться 12-14 июня 2019 года. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году.