США готовы вести переговоры с Ираном, если к ним готовы и в Тегеране - Трамп

КИЕВ. 27 мая. УНН. США считают, что Иран хочет вести с ними переговоры, и если Тегеран выскажет соответствующую готовность, Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, передает УНН.

“Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи”, — сказал он.

Трамп также заявил, что с интересом относится к идее Абэ в ближайшее время посетить Иран с целью смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

“Лидеры Японии и Ирана, как мне известно, находятся в хороших отношениях”, — сказал Трамп, подтвердив, что Абэ рассказал ему о подготовке визита в Тегеран. “Посмотрим, что из этого получится”, — добавил президент США.

Ранее УНН сообщал, что Трамп поддержал идею визита Абэ в Тегеран и высказал пожелание, чтобы он состоялся поскорее. По данным источников, японский премьер сообщил о своем плане президенту США в воскресенье во время совместной игры в гольф и неформального ужина в Токио. В настоящее время Трамп находится в Японии с государственным визитом.

Как сообщал 20 мая телеканал Al Jazeera, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты не менее десяти раз предлагали его стране начать переговорный процесс. Однако, по его убеждению, “сегодняшние условия не подходят для начала диалога”. По словам Роухани, Иран “сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказывается давления”. Он заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.

Напомним, 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала власти Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.