В МИД КНДР назвали советника Трампа по нацбезопасности "фанатиком войны"
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
КИЕВ. 27 мая. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон является фанатиком войны, действия которого разрушают мир и безопасность. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД КНДР, опубликованном в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает УНН.
Отмечается, что комментарий внешнеполитического ведомства КНДР связан с недавним заявлением Болтона о том, что проведенные в мае военные учения КНДР с запуском тактических ракет нарушили резолюции Совета Безопасности ООН.
"Болтон известен как фанатик войны, ранее называл нашу страну "осью зла" и был разработчиком различных провокационных стратегий (против КНДР), в том числе по нанесению превентивных военных ударов и по насильственной смене государственного строя, - подчеркивается в комментарии. - Болтон заслуживает того, чтобы его называли помощником президента по разрушению мира и безопасности, а не советником, работающих для создания безопасности".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что сдерживает воинственный характер своего помощника Болтона
Представитель МИД КНДР также подчеркнул, что запуски тактических ракет, которые были проведены в республике в начале мая, были рутинной подготовкой войск, и не были нацелены на кого-либо, не представляли угрозы для соседних стран и были правом суверенного государства на обеспечение собственной обороны.
Ранее Болтон в ходе визита в Токио назвал недавние ракетные пуски в КНДР однозначным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, но при этом отметил, что продолжение переговоров Вашингтона и Пхеньяна об урегулировании ситуации на Корейском полуострове все еще возможно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп и его советник по вопросам нацбезопасности США Болтон разошлись в оценке угрозы со стороны КНДР
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказывания в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.