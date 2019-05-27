В МИД КНДР назвали советника Трампа по нацбезопасности "фанатиком войны"

КИЕВ. 27 мая. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон является фанатиком войны, действия которого разрушают мир и безопасность. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД КНДР, опубликованном в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает УНН.

Отмечается, что комментарий внешнеполитического ведомства КНДР связан с недавним заявлением Болтона о том, что проведенные в мае военные учения КНДР с запуском тактических ракет нарушили резолюции Совета Безопасности ООН.

"Болтон известен как фанатик войны, ранее называл нашу страну "осью зла" и был разработчиком различных провокационных стратегий (против КНДР), в том числе по нанесению превентивных военных ударов и по насильственной смене государственного строя, - подчеркивается в комментарии. - Болтон заслуживает того, чтобы его называли помощником президента по разрушению мира и безопасности, а не советником, работающих для создания безопасности".

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Представитель МИД КНДР также подчеркнул, что запуски тактических ракет, которые были проведены в республике в начале мая, были рутинной подготовкой войск, и не были нацелены на кого-либо, не представляли угрозы для соседних стран и были правом суверенного государства на обеспечение собственной обороны.

Ранее Болтон в ходе визита в Токио назвал недавние ракетные пуски в КНДР однозначным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, но при этом отметил, что продолжение переговоров Вашингтона и Пхеньяна об урегулировании ситуации на Корейском полуострове все еще возможно.

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Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказывания в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.