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Климпуш-Цинцадзе назвала безответственными заявления по референдуму о диалоге с РФ

Климпуш-Цинцадзе назвала безответственными заявления по референдуму о диалоге с РФ

КИЕВ. 27 мая. УНН. Вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает идею о референдуме о диалоге с Россией безответственным решением, и что эта инициатива может навредить Украине. Об этом она заявила журналистам на открытии второго Национального хакатона, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что те заявления, касающиеся и референдума и в отношении мирных переговоров с РФ является определенным перекладыванием ответственности, которую должен нести Президент, глава государства, который отвечает за политику безопасности государства и международную политику государства на граждан, которые не имеют того объема информации, на основе которой они должны принимать решение", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что Украина уже имеет курс на достижение стратегических целей - членства в ЕС и НАТО в Конституции.

По ее словам, это именно та основа, которая обязывает Президента как гаранта Конституции ее придерживаться.

"Относительно референдумов, касающихся мирных переговоров с РФ - такие заявления напоминают простую ситуацию: мы с вами пассажиры в самолете, мы летим в хорошей облачности. Перед нами - гора, но об этой горе в соответствии с показателями оборудования знает только пилот - Президент страны. И здесь он решает: давайте проведем референдум, стоит ли нам подниматься, или облетать, или давайте лететь по курсу, по которому летим", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Как по мне, это безответственно и приведет к серьезным разрушительных потерь для Украины как государства. Надеемся, что эти безответственные заявления не будут иметь реализации в нашей жизни", - добавила она.

Напомним, глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбасса может быть вынесен на референдум для принятия большинством общества.

Впоследствии Зеленский разъяснил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, референдумы, Иванна Климпуш-Цинцадзе

В тексте упоминаются

Климпуш-Цинцадзе Иванна
Климпуш-Цинцадзе Иванна
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