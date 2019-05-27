Опубликован список одномандатных избирательных округов для выборов в Раду

КИЕВ. 27 мая. УНН. Опубликован список одномандатных избирательных округов для внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Список обнародован в "Урядовом курьере", передает УНН.

В перечень вошли 223 одномандатных избирательных округов в 24 областях и в городе Киев.

Как сообщал УНН, ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Ранее ЦИК обнародовала номер счета для залога на выборах в парламент.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены Указом Президента на 21 июля.