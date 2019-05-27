В ЕС рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии

КИЕВ. 27 мая. УНН. Представительство ЕС в Украине и постоянное представительство Европейского инвестиционного банка рекомендуют отложить введение нового оптового рынка электроэнергии в Украине, намеченное на 1 июля этого года. Об этом говорится в обнародованном представительством ЕС в Киеве заявлении о внедрении нового оптового рынка электроэнергии, передает УНН.

"Представительство ЕС в Украине и постоянное представительство Европейского инвестиционного банка рекомендуют отложить введение нового оптового рынка электроэнергии на ограниченный период времени, поскольку важные регуляторные нормы и ІТ-системы еще не готовы. Исходя из этого, запуск нового рынка 1 июля может вызвать сбои в работе рынка и, следовательно, нанести ущерб интересам украинских потребителей и участников рынка. Кроме того, нынешний политический контекст затрудняет обеспечение управления этой реформой или вмешательство в случае необходимости для устранения недостатков", - говорится в заявлении.

В представительстве ЕС напомнили, что в 2017 году европейская сторона приветствовала принятие закона о рынке электроэнергии, направленного на выполнение правовых обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и Договором об энергетическом сообществе.

"Мы по-прежнему убеждены в том, что реформы, изложенные в этом законе, пойдут на пользу украинским потребителям за счет введения прозрачности, повышения эффективности рынка и привлечения инвестиций. Мы по-прежнему привержены поддержке работы органов власти и участников рынка по реализации этой важной реформы", - добавили в представительстве ЕС.

Напомним, во Всемирном банке отметили, что Украина не будет готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля текущего года.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электрической энергии". Данный закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии називалось одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.