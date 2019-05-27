Песков заявил, что позиция РФ в отношении украинских моряков не изменилась

КИЕВ. 27 мая. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу возможности освобождения захваченных украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Ведомости".

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков.



Как сообщал УНН, МИД Украины предоставило в Международный трибунал ООН 93 листа доказательств и процессуальных документов военных прокуроров о событиях в Керченском проливе.



Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.



25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

