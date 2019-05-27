РФ использует свое новейшее оружие на линии разграничения - вице-премьер

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украина является "лабораторией" для испытаний российских атак в киберсфере и военной области. Об этом заявила журналистам на открытии второго Национального хакатонов вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Безусловно, Украина является фронтиром и в определенной степени лабораторией для испытаний российских атак не только в киберсфере, но и в военной области. Российская Федерация использует свое новейшее оружие на линии разграничения: то оружие, которое до сих пор не зарегистрировала у себя в вооруженных силах" , - заявила вице-премьер.

Она также подчеркнула, что кибербезопасность - это та отрасль, которая сегодня развивается самостоятельно как отрасль быстрее того, как государство может реагировать на ее развитие. Климпуш-Цинцадзе отметила важность иметь рекомендации и ответы на вопросы о том, каким образом государство и частные струкртуры могут сотрудничать.

"Мы выиграли бы очень существенно, если бы имели механизмы сотрудничества, взаимодействия между государством и частными структурами в различных секторах. Надеюсь, несколько таких ключей для дальнейшего развития и изменений того же законодательства или процедур могут быть предложены и в течение этой недели", - добавила она.

Напомним, Климпуш-Цинцадзе назвала безответственными заявления о референдуме о диалоге с РФ.