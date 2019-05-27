Партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков

КИЕВ. 27 мая. УНН. Перед досрочными выборами в Верховную Раду партия Президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, кто может стать новым лидером "Слуги народа" .



Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.



Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.