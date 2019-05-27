Вице-премьер ожидает консультаций советников трех лидеров "нормандского формата"

КИЕВ. 27 мая. УНН. С сегодняшнего дня должны начаться консультации дипломатических советников Президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о дальнейшей совместной позиции в нормандском формате и о продолжении переговоров в нормандском формате с РФ. Об этом заявила журналистам на открытии второго Национального хакатона вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Наша позиция очень четкая: никаких переговоров относительно Украины без участия Украины", - отметила вице-премьер, комментируя недавний телефонный разговор лидеров Франции - Макрона, Германии - Меркель и России - Владимира Путина.

"Надеюсь, что именно потому, что эта политика должна быть продлена, Президент Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Меркель. Рассчитываю, что с сегодняшнего дня будут проведены консультации дипломатических, международных советников Президента Зеленского, президента Макрона и канцлера Меркель о дальнейшей совместной позиции в нормандском формате, о продолжении переговоров с РФ в нормандском формате", - сообщила она.

Она выразила надежду, что потенциальные риски таким образом будут нивелированы.

Напомним, Климпуш-Цинцадзе назвала безответственными заявления по референдуму о диалоге с РФ.