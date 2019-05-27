КИЕВ. 27 мая. УНН. Верховная Рада планирует рассмотреть отставку Кабмина на этой неделе. Об этом сообщил глава парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"План работы Верховной Рады Украины Верховная Рада на этот сессионная неделя. Вторник: блок социальной политики, блок местного самоуправления, среда: вопросы ратификации. Четверг: блок аграрной политики, вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - сообщил он.



Как сообщал УНН, в КСУ рассказали о состоянии рассмотрения представления нардепов по роспуску парламента .



Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов относительно роспуска парламента.