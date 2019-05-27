В представительстве НАТО заявили об отсутствии контактов с новым руководством Генштаба ВСУ

КИЕВ. 27 мая. УНН. Представители НАТО в Украине еще не контактировали с новым руководством Генштаба Вооруженных Сил государства. Об этом заявил журналистам на открытии второго Национального хакатона председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНН.

"Мы заметили назначения, которые были сделаны. Мы ждем на дальнейшее сотрудничество. Сейчас мы еще не встречались с новоназначенными начальниками Генштаба", - сказал Винников.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий Указ Глава государства подписал 21 мая.

Как сообщал УНН, Хомчак начинает кадровое обновление Генштаба.