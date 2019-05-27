Стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов

КИЕВ. 27 мая. УНН. Перед досрочными выборами в Верховную Раду партия Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет съезд 8 июня. Об этом сказал руководитель избирательного штаба Александр Корниенко, передает УНН.

"На этом съезде мы как раз покажем всех кандидатов по 199 мажоритарных округах, список из 225 человек и, конечно, программу и идеологические основы", - сказал он.



Напомним, перед досрочными выборами в Верховную Раду партия Президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.



Напомним, ранее у Зеленского рассказали, кто может стать новым лидером "Слуги народа".

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.