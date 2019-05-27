ЕБРР поддержал отсрочку запуска нового рынка электроэнергии в Украине

КИЕВ. 27 мая. УНН. Европейский банк реконструкции и развития рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине, намеченного на 1 июля, ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распространенное в понедельник заявление ЕБРР.

"ЕБРР присоединяется к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена, в частности, отсутствует необходимая для его успешного функционирования детальная регуляторная и техническая инфраструктура", - говорится в заявлении.

С учетом этого, как отметили в ЕБРР, запуск нового рынка 1 июля "с большой вероятностью приведет к нарушению его функционирования и, следовательно, будет не в интересах украинских потребителей и участников рынка".

"В то же время перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск", - добавили в ЕБРР.

В 2017 году, как напомнили в организации, ЕБРР вместе со всеми ключевыми международными партнерами Украины настоятельно рекомендовал принятие поправок к закону о рынке электроэнергии.

"Мы считаем, что изложенные в этом законе принципы реформ со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики, который будет обеспечивать чистую, устойчивую и доступную по цене энергию для всех украинцев. В частности, мы активно поддерживаем идею перехода к либерализованному и конкурентному рынку в этом секторе, так как считаем это наилучшим путем к максимальной эффективности генерации электроэнергии", - указали в ЕБРР.

"ЕБРР, безусловно, готов оказать всяческую помощь с целью сокращения данной задержки до минимума, чтобы украинские потребители как можно быстрее смогли воспользоваться преимуществами либерализации данного рынка", - резюмировали в организации.

Ранее представительство ЕС в Украине и постоянное представительство Европейского инвестиционного банка рекомендовали отложить введение нового оптового рынка электроэнергии в Украине.

Во Всемирном банке также отметили, что Украина не будет готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля текущего года.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электрической энергии". Данный закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии називалось одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.