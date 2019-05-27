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В Раде могут проголосовать за снятие неприкосновенности на этой неделе

В Раде могут проголосовать за снятие неприкосновенности на этой неделе

КИЕВ. 27 мая. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предложила на этой неделе проголосовать в первом чтении за снятие депутатской неприкосновенности. Об этом она заявила во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я предлагаю, чтобы на этой неделе мы проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности, мы имеем возможность в первом чтении проголосовать. Также обязательно, чтобы мы подняли в повестке дня и проголосовали за возвращение статьи о незаконном обогащении", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНН, если распустят ВР, то проголосовать за снятие неприкосновенности будет невозможно.

Источник: УНН
Теги: неприкосновенность, ВРУ, депутаты
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