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Партия Зеленского хочет сформировать коалицию самостоятельно

Партия Зеленского хочет сформировать коалицию самостоятельно

КИЕВ. 27 мая. УНН. Партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля. Об этом заявил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает УНН.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию с одной политической силы", - сказал Корниенко.

Ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов . Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.

Кроме того, у Зеленского рассказали, где будут искать будущих депутатов .

Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, политика, Владимир Зеленский
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