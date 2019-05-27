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У Зеленского прокомментировали возможный дефолт

У Зеленского прокомментировали возможный дефолт

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украина вряд ли пойдет путем объявления дефолта. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Если говорить о моей личной субъективной позиции, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет им пойти", - сказал Разумков.

В то же время он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой и расставят все точки над "і".

Ранее премьер прокомментировал возможность дефолта .

Напомним, накануне бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times высказал мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу.

Источник: УНН
Теги: Украина, дефолт, политика, Владимир Зеленский
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