У Зеленского прокомментировали возможный дефолт

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украина вряд ли пойдет путем объявления дефолта. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Если говорить о моей личной субъективной позиции, то считаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет им пойти", - сказал Разумков.

В то же время он напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, на которой и расставят все точки над "і".



Ранее премьер прокомментировал возможность дефолта .



Напомним, накануне бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times высказал мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу.