В Раде вспомнили о законе об импичменте президента

КИЕВ. 27 мая. УНН. Верховная Рада Украины настаивает на скорейшем рассмотрении закона об импичменте президента. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"У нас был план, мы об этом проговаривали, рассмотреть закон об импичменте, и во время избирательной кампании об этом неоднократно подчеркивал Владимир Зеленский... Мы дождались второго тура, мы дождались наконец инаугурации, но парламент не может ждать бесконечно. Мы должны принимать решение", - отметил Парубий.

Как сообщал УНН, в команде Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что Зеленский будет подавать закон об импичменте президента.