Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины не подпишет ни одного закона, во время которого была нарушена процедура его принятия. Об этом заявил представитель Президента Украины Руслан Стефанчук во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Президент готов ответить на любую инициативу парламента, если она: первое - отвечает интересам народа Украины и правам каждого человека, второе - она отвечает Конституции Украины и верховенству права, третье, самое главное, - Президент не подпишет ни одного закона, во время которого была нарушена процедура его принятия. Десять раз ставить на одно и то же голосования, "кнопкодавство", такого больше не будет ", - отметил Стефанчук.

Как сообщал УНН, Зеленский не будет подавать обещанные законы нынешней Раде из-за ее несговорчивости.