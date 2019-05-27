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У Зеленского хотят ввести ответственность за "кнопкодавство" и прогулы нардепов

У Зеленского хотят ввести ответственность за "кнопкодавство" и прогулы нардепов

КИЕВ. 27 мая. УНН. Команда Президента Украины планирует внести в Верховную Раду законопроекты об ответственности нардепов за "кнопкодавство" и прогулы. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

"... кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, - вопрос ответственности за "кнопкодавство", а также вопросы ответственности за прогулы, ответственности, когда депутат голосует, и есть конфликт интересов с законопроектом. Наша цель - привнести европейские нормы парламентаризма в Украину", - отметил Стефанчук.

Напомним, у Зеленского рассказали, где искать будущих депутатов.

Источник: УНН
Теги: кнопкодавство, ВРУ, прогулы, нардепы, Владимир Зеленский
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