У Зеленского хотят ввести ответственность за "кнопкодавство" и прогулы нардепов

КИЕВ. 27 мая. УНН. Команда Президента Украины планирует внести в Верховную Раду законопроекты об ответственности нардепов за "кнопкодавство" и прогулы. Об этом заявил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

"... кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, - вопрос ответственности за "кнопкодавство", а также вопросы ответственности за прогулы, ответственности, когда депутат голосует, и есть конфликт интересов с законопроектом. Наша цель - привнести европейские нормы парламентаризма в Украину", - отметил Стефанчук.

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