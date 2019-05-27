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На Зеленского подали в суд

На Зеленского подали в суд

КИЕВ. 27 мая. УНН. Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на Президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписана на 9-ти страницах. Во-первых, Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, этом господин Президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте ", - написал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания .

Источник: УНН
Теги: суд, указы, Президент, Владимир Зеленский
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