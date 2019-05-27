В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте танкера

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня в Одессу вернулись четверо моряков из состава команды задержанного в декабре прошлого года в Египте танкера "Sea Shark". Об этом УНН сообщил представитель Благотворительный организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Встреча моряков экипажа, задержанного Египтом танкера Sea Shark. Несмотря на "сюрпризы" с рейсами, четверо украинских моряков прилетели в Одессу. Еще один прилетает в Херсон", - сообщил член БО.

Напомним, судно с грузом нефти с декабря 2018 удерживалось ВС Египта. Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 - граждане Украины.

19 мая от экипажа поступила информация, что танкер с грузом сырой нефти планируется переместить в неизвестном направлении. Представители ВМС на борту танкера предупредили о возможном применении силы, объявили о разгрузке судна с ограничением движения экипажа. По словам капитана, офицеры флота Египта угрожали оружием команде танкера. Они приказали экипажу разделиться на две группы и собраться в двух помещениях.

Часть моряков, в том числе пять украинцев, в этот же день была перемещена на другую военную базу, в поле прохождения всех формальностей, под контролем дипломатических служб Украины и других государств, чьи граждане входили в эту группу.