Регистрация | Вход |
USD: 26,47 0,1391  EUR: 29,62 0,2819 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 27 мая 2019 14:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2655
Версия для печати

Женщины составляют 60% избирателей в Украине

Женщины составляют 60% избирателей в Украине

КИЕВ. 27 мая. УНН. Женщины составляют 60% избирателей в Украине. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook, передает УНН.

"Друзья, гендерные квоты на выборах - это больше, чем о распределении мест в парламенте. Это о равенстве прав и возможностей женщин и мужчин. Мы можем гордиться, что в нынешнем созыве Верховной Рады высокий процент женщин за всю историю независимости - 11,5 %. Тем не менее, средний показатель в мире - 23%. В скандинавских странах, которые традиционно возглавляют рейтинги уровня жизни в мире - 40% и более. Нам точно есть, куда расти. 52% населения Украины - женщины. 60% избирателей - тоже женщины. И они заслуживают более широкого представительства на изберательньных должностях. Призываю парламент поддержать законопроект 1456 о 30% избирательной квоты для женщин ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, опубликован перечень одномандатных избирательных округов для выборов в Раду.

Как сообщал УНН, ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, женщина, гендерное равенство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.