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Турчинов заверил, что не работает секретарем СНБО

Турчинов заверил, что не работает секретарем СНБО

Александр Турчинов

КИЕВ. 27 мая. УНН. Александр Турчинов заверил, что не работает секретарем СНБО и даже не "выполняет какие-то обязанности секретаря СНБО". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Турчинов отметил, что в последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, что "якобы я продолжаю выполнять обязанности Секретаря СНБО Украины".

"Напоминаю, что 17 мая я обратился к Президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ.

С момента обнародования Указа Президента Украины "Об освобождении А. Турчинова от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" я не работаю секретарем СНБО", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, утверждение, что якобы он выполняет какие-то обязанности секретаря СНБО - "чушь, что не соответствует действительности и противоречат украинскому законодательству".

Напомним, 19 мая Президент Петр Порошенко освободил Александра Турчинова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Добавим, что 20 мая в СНБО опровергли информацию о прекращении работы.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Александр Турчинов
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