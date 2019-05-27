Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за новости о заявлении Портнова

КИЕВ. 27 мая. УНН. Директор Государственного бюро расследования Роман Труба уволил руководителя пресс-службы ГБР из-за публикации новости о представлении Андреем Портновым заявлений о коррупции со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова на своей странице Facebook, передает УНН.

"Сегодня Директор ГБР Роман Труба сменил нам и.о. руководителя пресс-службы Андрея Мальчика. Сменил из-за публикации на сайте и Facebook-странице новости о регистрации производства по заявлению Андрея Портнова", - отметила она.

По ее словам, это уже не первый случай цензуры, что связан именно с производствами, где упоминаются громкие фамилии. Роман Труба мотивировал решение сменить Андрея Мальчика тем, что он должен был стать "человеком директора".

При этом она добавила, что сегодня же пресс-службе назначили нового и.о. начальника пресс-службы Государственного бюро расследований - дизайнера Максима Белоусенко, которого, по ходатайству команды пресс-службы, еще полтора месяца назад снял - из-за отсутствия образования, надлежащего опыта, абсолютную некомпетентность и как следствие - неумение найти общий язык с коллективом. В пресс-службе также ожидают новых увольнений в ближайшее время.

Также в пресс-службе отметили, что согласно закону о "Государственном бюро расследований", кадровые вопросы директор должен согласовывать с первым заместителем и заместителем, а и.о. руководителя подразделения, согласно закону, назначается старший по возрасту служащий подразделения. Назначен и.о. - не старше по возрасту, тогда как о том, что "быть человеком директора", как основной критерий при назначении, в законе ничего не написано.

Напомним, 21 мая экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление с обвинением Петра Порошенко в совершении преступлений.