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Украинцев за рубежом дали указания по выборам в Раду

Украинцев за рубежом дали указания по выборам в Раду

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины рассказало о порядке включения в списки избирателей на зарубежном избирательном участке. Рекомендации содержатся на сайте посольства Украины в Великобритании, передает УНН.

"Уважаемые граждане Украины! 23 мая 2019 года опубликован указ Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что, согласно указу, досрочно прекращены полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначены внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.

"В этой связи предлагаем вашему вниманию рекомендации, которые позволят вам заранее позаботиться о своем включении в список избирателей на зарубежном избирательном участке... и воспользоваться своим правом голоса", - сообщили в посольстве.

Для удобства избирателей и их осведомленности о порядке включения в списки избирателей за рубежом разработана памятка - алгоритм действий избирателя с тремя шагами действий.

  • Шаг 1. Списки избирателей составляются на основе данных государственного реестра избирателей. Проверить включение в государственный реестр избирателей и избирательный адрес можно следующим образом:
    • через интернет (зарегистрировавшись в "личном кабинете")
    • в любой рабочий день прийти с загранпаспортом в заграничное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства; подать письменный запрос относительно содержания собственных персональных данных в государственном реестре.
  • Шаг 2. Если данные и избирательный адрес правильные:
    • в день голосования прийти с загранпаспортом, временным удостоверением гражданина Украины на заграничный избирательный участок по собственной избирательной адресу.
  • Шаг 3. Если данные и избирательный адрес указаны неверно:
    • обратиться лично или отправить по почте в зарубежную дипмиссию Украины по месту жительства для постановки на консульский учет;
    • лично подать в зарубежную дипмиссию Украины заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими указанные в нем сведения.

Как сообщал УНН, по данным ЦИК, за границей участие во втором туре выборов Президента Украины приняли 59 тысяч 830 украинцев.

Источник: УНН
Теги: выборы, МИД, ВР, Украина
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