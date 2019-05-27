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Кампанию #KyivNotKiev назвали шагом в сторону от "советизации"

Кампанию #KyivNotKiev назвали шагом в сторону от "советизации"

КИЕВ. 27 мая. УНН. Кампания #KyivNotKiev, запущенная Министерством иностранных дел Украины, является шагом в сторону от "советизации" украинских названий, а не "популизмом и спекуляцией". Об этом заявили в посольстве Украины в Великобритании в Twitter, передает УНН.

"Кампания #KyivNotKiev не "популизм и спекуляция". Это восстановление исторической справедливости и шаг в сторону от "советизации" украинских названий. Конечно проще прикрываться тем, что, как говорят в BBC, они просто привыкли к написанию Kiev...", - указали в посольстве, реагируя на соответствующую публикацию об изменении написания названия Киева.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.

Источник: УНН
Теги: МИД, Киев, украинский язык
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