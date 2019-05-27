Более 300 украинских военных выполняют задание под эгидой миссий ООН

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня 338 военнослужащих ВСУ выполняют задачи под эгидой миссий ООН и более 80% из них дислоцированы в Африке. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter, передает УНН.

В сообщении отмечается, что Украина была активным участником операций ООН по поддержанию мира и важным контрибютором мировой безопасности, в том числе, на Африканском континенте.

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"Сегодня 338 военнослужащих ВСУ выполняют задачи под эгидой миссий ООН и более 80% из них дислоцированы именно в Африке", - сообщили в Минобороны.

Напомним, во Львовской области очередную ротацию украинских миротворцев торжественно отправили в Демократическую Республику Конго.