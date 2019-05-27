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Более 300 украинских военных выполняют задание под эгидой миссий ООН

Более 300 украинских военных выполняют задание под эгидой миссий ООН

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня 338 военнослужащих ВСУ выполняют задачи под эгидой миссий ООН и более 80% из них дислоцированы в Африке. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter, передает УНН.

В сообщении отмечается, что Украина была активным участником операций ООН по поддержанию мира и важным контрибютором мировой безопасности, в том числе, на Африканском континенте.

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"Сегодня 338 военнослужащих ВСУ выполняют задачи под эгидой миссий ООН и более 80% из них дислоцированы именно в Африке", - сообщили в Минобороны.

Напомним, во Львовской области очередную ротацию украинских миротворцев торжественно отправили в Демократическую Республику Конго.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Африка
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