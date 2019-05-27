Верховный суд отклонил кассационную жалобу на задержание Вышинского

КИЕВ. 27 мая. УНН. Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирилла Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского городского суда от 28 мая 2018 и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 об отказе в открытии апелляционного производства. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда, передает УНН.

Провозглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, поэтому пока ознакомиться с ним невозможно.

При этом в пресс-службе ВС напомнили, что 28 мая 2018 года следственный судья Херсонского городского суда Херсонской области вынес постановление об отказе в открытии производства по жалобе на задержание Кирилла Вышинского, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Апелляционный суд Херсонской области отказал в открытии производства по апелляционной жалобе адвокатов К.Вышинского на упомянутое постановление от 28 мая 2018 года.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение продлить срок содержания под стражей бывшего главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского до 22 июля.