Регистрация | Вход |
USD: 26,47 0,1391  EUR: 29,62 0,2819 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 27 мая 2019 17:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Украинцы уменьшили уровень расчетов за коммуналку
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16770
Версия для печати

В Раду внесли и сразу отозвали изменения в публичных закупках касательно выборов

В Раду внесли и сразу отозвали изменения в публичных закупках касательно выборов

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Верховную Раду Украины внесли проект закона о закупках для проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день документ отозвали. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные, опубликованные на сайте ВРУ.

Документ, который сегодня зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады Украины, называется "Проект Закона о внесении дополнений в раздел ІХ "Заключительные и Переходные положения "Закона Украины" О публичных закупках" об осуществлении закупок для нужд проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году". Его инициатор - Первый заместитель председателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.

Согласно статусу прохождения документа, проект Закона сначала был зарегистрирован, а впоследствии отозван.

Напомним, 22 мая в Аппарате Верховной Рады Украины был зарегистрирован второй президентский законопроект, касающийся изменений избирательного законодательства.

Ранее был зарегистрирован законопроект "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Источник: УНН
Теги: выборы, законопроект, проекты, закупки, парламентские выборы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.