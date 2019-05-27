В Раду внесли и сразу отозвали изменения в публичных закупках касательно выборов

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Верховную Раду Украины внесли проект закона о закупках для проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день документ отозвали. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные, опубликованные на сайте ВРУ.

Документ, который сегодня зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады Украины, называется "Проект Закона о внесении дополнений в раздел ІХ "Заключительные и Переходные положения "Закона Украины" О публичных закупках" об осуществлении закупок для нужд проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году". Его инициатор - Первый заместитель председателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.

Согласно статусу прохождения документа, проект Закона сначала был зарегистрирован, а впоследствии отозван.

Напомним, 22 мая в Аппарате Верховной Рады Украины был зарегистрирован второй президентский законопроект, касающийся изменений избирательного законодательства.

Ранее был зарегистрирован законопроект "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.