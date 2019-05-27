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ЦИК определилась с вопросом плакатов кандидатов в народные депутаты

ЦИК определилась с вопросом плакатов кандидатов в народные депутаты

КИЕВ. 27 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия внесла изменения в постановление об информационных плакатах партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а также приняла постановление об информационных плакатах кандидатов в народные депутаты Украины и порядке их изготовления и передачи избирательным комиссиям. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК по результатам очередного заседания Комиссии.

"Комиссия внесла изменения в постановление ЦИК от 25 июля 2012 года № 125 "О форме, размер, полиграфическом исполнении информационных плакатов политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, порядке их изготовления и передачи Министерству иностранных дел Украины, окружным и участковым избирательным комиссиям по выборам народных депутатов Украины", - указали в ЦИК.

Также ЦИК, как отмечается, приняла постановление "О форме, размере, полиграфическом исполнении информационных плакатов кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах, порядке их изготовления, передачи окружным и участковым избирательным комиссиям по выборам народных депутатов Украины".

Напомним, ЦИК запросила в ОГА на Донбассе вывод о возможности проведения выборов в Раду.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК, нардепы
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