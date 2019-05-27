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Назначение Богдана главой АП обжаловали в Верховном Суде

Назначение Богдана главой АП обжаловали в Верховном Суде

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 304/2019 “О назначении Андрея Богдана Главой Администрации Президента Украины”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 года Общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

В течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесено решения о следующих процессуальных действиях.

Напомним, Верховный Суд получил три жалобы на указ Зеленского о роспуске Рады.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Администрация президента
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