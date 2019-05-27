На изготовление бюллетеней к выборам в Раду понадобится около 600 т бумаги - ЦИК

КИЕВ. 27 мая. УНН. Для изготовления избирательных бюллетеней к 21 июля, когда состоятся внеочередные парламентские выборы в Украине, необходимо около 600 т бумаги. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Количество бюллетеней - в два раза больше, очевидно, для их изготовления необходимо вдвое больше материалов - это почти 600 т бумаги, которую также надо заранее изготовить", - отметила Бернацкая.

По ее словам, учитывая очень сжатые сроки подготовки к парламентским выборам, ЦИК рискует не успеть провести вовремя все тендерные процедуры, связанные, в частности, с изготовлением избирательных бюллетеней.

При этом она добавила, что наибольший риск заключается в том, что Антимонопольный комитет может заблокировать результаты уже проведенных тендеров в случае, если у него будут сомнения относительно процедуры их проведения.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли касательно необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".