Во время заседания суда Вышинского снова держали в стеклянной кабине - адвокат

КИЕВ. 27 мая. УНН. Кассационный уголовный суд, несмотря на предыдущее решение, снова держал во время заседания главного редактора "РИА-Новости Украины" Кирилла Вышинского в стеклянной кабине. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский в комментарии корреспонденту УНН.

"Объединенная палата Кассационного уголовного суда отменила решение о неприменении стеклянной кабины для нашего подзащитного, поскольку сегодня они продолжили слушания, держа его в стеклянной кабине, и ходатайство стороны защиты отклонили", - отметил адвокат.

По его словам, применение стеклянной кабины произошло, не смотря на то, что по этому поводу уже было постановление суда, который постановил не делать этого.

При этом он добавил, что реакция стороны защиты на сегодняшнее решение Кассационного уголовного суда появится только 3 июня, когда будет опубликован полный текст решения суда и соответствующих переговоров с самим подзащитным.

Напомним, 27 мая Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирилла Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского городского суда от 28 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства.

Как сообщал УНН, Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.