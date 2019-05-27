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Луценко призвал ВР поддержать законопроект о заочном судопроизводстве

Луценко призвал ВР поддержать законопроект о заочном судопроизводстве

КИЕВ. 27 мая. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к ВР поддержать право на заочное судопроизводство для передачи в суд обвинения по преступным решениям и действиям, которые привели к смерти на Майдане. Об этом он заявил в своем видеоблоге, передает УНН.

Луценко отметил, что введеный механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследования.

"Однако сейчас, в последние недели работы 8-го созыва Верховной Рады, мы имеем возможность вместе с вами дать (ответ обществу на вопрос, кто же отдал преступный приказ о расстрелах и насилии на Майдане - ред.). На вашем рассмотрении находится законопроект народного депутата Алексеева №9353, который дает возможность восстановить заочное судопроизводство исключительно по преступлениям прошлых лет против государства, или убийствам мирных людей. Я очень прошу поддержать этот законопроект", - сказал Луценко.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 мая пришел к управлению спецрасследований Генпрокуратуры и дал показания по делам Майдана.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Майдан, Юрий Луценко, ВРУ

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
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