Зеленский совершил первую рабочую поездку на передовую

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве главы государства в Луганскую область. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, Зеленский осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Он пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектование подразделений.

"В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - уточнили в АП.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения, отметили у Президента.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.