Кирилл надеется, что Зеленский прекратит "притеснения" верующих в Украине

КИЕВ. 27 мая. УНН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что Президент Украины Владимир Зеленский прекратит "пещерную политику" дискриминации православных украинцев по принадлежности к определенной православной юрисдикции. Об этом он сказал журналистам в понедельник, подводя итоги своего визита в Страсбург, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Последние изменения, которые произошли в Украине в связи с избранием нового Президента, конечно вселяют надежду. Я знаком с мыслями многих православных украинцев, они в связи с этим выбором связывают положительные изменения в том смысле, что прекратится дискриминация по принадлежности православных определенной православной юрисдикции, все будут иметь равные права и, собственно говоря, я разделяю эти же надежды украинцев в связи с избранием господина Зеленского новым Президентом", - сказал Кирилл.

Патриарх РПЦ также выразил надежду, что "эта пещерная политика, абсолютно недопустима не только в Европе, я думаю в большинстве стран мира, когда добропорядочные граждане дискриминируются, и даже не по принципу веры, а по принципу принадлежности к конкретной религиозной организации, навсегда уйдет из жизни украинцев".

"Я думаю, что эти надежды разделяли и мои собеседники, с которыми я общался здесь, в Страсбурге", - заявил он.

Кирилл отметил, что тему "притеснения" прав прихожан Украинской православной церкви (МП) приходится поднимать постоянно в силу их систематического нарушения.

"Я постоянно поднимаю тему Украины, потому что, и особенно здесь в Страсбурге, потому что эта тема имеет прямое отношение к правам человека и религиозной свободе. В Европе грубо нарушались права огромного количества православных верующих людей. Я не буду перечислять все эти нарушения, они хорошо известны, но результатом нарушений были реальные страдания этих людей, только за то, что они хотели оставаться православными и хотели оставаться членами русской православной церкви, принадлежа к своей украинской православной общине", - добавил он.

Напомним, Кирилл встретился с генсеком Совета Европы и заявил об уважении.