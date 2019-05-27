МИД направил ноту в Россию с вопросами о деталях освобождения моряков и судов

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинское внешнеполитическое ведомство требует от Российской Федерации назвать дату и место освобождения захваченных Россией 24-х украинских моряков и трех судов. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ", передает УНН.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту в Российскую Федерацию. Сегодня она пойдет к российскому министерству иностранных дел, в которой мы спрашиваем: как мы можем забрать наши корабли, когда, где; как и когда наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Украина в своей ноте ссылается на приказ Международного трибунала по морскому праву.

"Уже сегодня мы обращаемся к Российской Федерации с тем, что они же должны это немедленно выполнить", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Украина готова забрать и моряков, и суда - в соответствии с решением трибунала.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украину захваченные суда.