В музее Бельведер появится аудиогид на украинском языке

КИЕВ. 27 мая. УНН. В знаменитом венском музее Бельведер уже в июле-августе среди языков аудиогидов будет и украинский. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

"Операция "Украинский язык в Бельведере" выходит на финишную прямую. В июле-августе в перечне аудиогидов будет и наш флаг", - написал Щерба.

Он добавил, что сегодня встретился с директором музея Вольфгангом Бергманном.

"... еще раз согласовали текст соглашения. А затем спонтанно взяли и прошлись по этим невероятным музейным залам, где очень скоро, усилиями Украины зазвучит наш язык", - добавил посол.

По его словам, финансирование проекта состоится через новый "Украинский институт".

Напомним, в Австрии 2019-й объявили годом украинской культуры.