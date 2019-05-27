Состояние военнопленного моряка Сороки улучшается - адвокат

КИЕВ. 27 мая. УНН. В сети разместили фото открыток, которые присылают дети военнопленным украинским морякам, а также адвокат Сергей Бадамшин поделился подробностями о состоянии здоровья Василия Сороки и рассказал про процесс рассмотрения дела в Московском городском суде. Об этом сообщил адвокат Бадамшин на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Вот такие письма приходят в поддержку украинских военнопленных, переданы перед заседанием Мосгорсуда защитникам моряков. Мы передаем морякам слова поддержки от родных, близких и совсем незнакомых, но переживающих искрениях людей”, — говорится в сообщении.

Он также рассказал про подробности рассмотрения дела в Мосгорсуде.

“Сегодня суд закончил рассмотрение жалоб на продление срока содержания под стражей, ожидаемо отказав в удовлетворении жалоб. Ожидаемо. Продолжаем вести дальнейшую работу совместно с нашими украинскими коллегами по защите пленных. Одновременно проинформировали подзащитных о решении Трибунала по морскому праву об обеспечительных мерах. Ждем реализации этого решения”, — добавил Бадамшин.

Он также рассказал о состоянии здоровья Василия Сороки.

“Но главная новость для меня сегодня — улучшения состояния здоровья Василия Сороки. Радуюсь с ним хоть каком-то прогресса в восстановлении после ранения и проведенных операций. После снятия гипса пальцы вообще не шевелились, сегодня уже может их немного сгибать и разгибать. Сжать кулак полностью пока не может. Но прогресс в восстановлении уже есть”, — добавил адвокат.

“Надеюсь, что Василий скоро выздоровеет окончательно и вернется домой к семье и на службе!”, — резюмировал Бадамшин.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление срока ареста 16 из 24 украинских моряков.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украину захваченные суда.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.