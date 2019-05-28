Если США выйдут из НАТО – Россия победит - исследование IISS

КИЕВ. 28 мая. УНН. Международный институт стратегических исследований США (IISS) рассмотрел несколько возможных сценариев, при которых НАТО должно противостоять России без поддержки от США. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

По одному из сценариев, который рассмотрели аналитики, Россия оккупирует Литву и польскую территорию вблизи Калининграда. Литва и Польша - члены НАТО, поэтому альянс должен будет военным образом ответить на такие действия.

Если США не будут участвовать в этой операции - под названием Операция Восточный щит, - они будут проблемы, потому что в таком случае НАТО не сможет быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных, считают аналитики.

Например, чтобы успешно разбить российские танки, силы НАТО должны иметь в своем составе танковые бригады и противопехотные машины в отношении 2:1.

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В сценарии вторжения в Балтии, если войска США не будут задействованы и в случае, если польские вооруженные силы уже понесли большие потери, исследователи отмечают, что "остальные европейские члены НАТО и Канада на теперь имеют только 20 бригад, которые соответствуют критерию", по оценкам IISS.

Около трети составляют формирования, вооруженные более легкими, колесными бронированными машинами. Если предположить, что в среднем 50% этих формирований смогут разместиться в течение 90 дней, общие силы имеющиеся в НАТО будут эквивалентны лишь одному корпусу. Также недостаточно современной артиллерии, особенно дальнобойных систем, отмечают эксперты.

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По этому сценарию, наземные силы потребуют прикрытия от нападения России с воздуха. "Ограниченная противоракетная оборона большой дальности будет достаточной, чтобы сдерживать передовые воздушные базы для НАТО, однако, не будет избытка, чтобы защитить наземный компонент, или критически важную военную инфраструктуру, такую как тыловые командные пункты и логистику", - отмечается в исследовании.

ВМС НАТО также будут иметь трудности в оперировании в ограниченных водах Балтийского, Черного и Средиземного морей, в регионах которых также размещено большое количество ракет.

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Расходы на закупки достаточного оборудования и обеспечения личного состава, чтобы преодолеть Россию в случае вторжения в Балтии, может достигать 357 млрд долларов, говорится в исследовании.

В некоторых аспектах, НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако, в других аспектах, поддержка Америки - чрезвычайно необходима, делают вывод эксперты.

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