Российский следователь предлагает отпустить под домашний арест тяжелобольного Бекирова, если он признает вину

КИЕВ. 28 мая. УНН. Российский следователь предлагает обвиняемому в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову признать вину в обмен на изменение меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом в комментарии корреспонденту Крим.Реалии рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает УНН.

"Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекиров признать вину. Признаешь вину - сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему говорят, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания ведь мало. Далее они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - пояснил Велиляев.

В начале июня планируется очередное судебное заседание по ходатайству обвинения продолжить Бекирова срок содержания в СИЗО. Основным аргументом следователя в таких ходатайствах является "необходимость провести ряд следственных мероприятий".

Адвокат отмечает, что следствие находится на стадии завершения, однако следователь намеренно оттягивает следственные мероприятия, оставшиеся чтобы были основания для продолжения ареста Бекирова.

"Срок в СИЗО подходит к концу - никакие следственные мероприятия следователь не проводит, процесс затягивается. Надеюсь, на этот раз суд нас услышит и переведет Эдема-ага под домашний арест. Защита со своей стороны делает для этого все необходимые действия", - сказал Велиляев.

На данный момент нет публичных комментариев российского следователя по делу Бекирова.

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Ранее в мае крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезли на обследование в клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. После чего Бекирова в Крыму вернули из больницы в СИЗО.

26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня.