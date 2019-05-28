Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Вертолеты лидеров двух стран сели на его палубу, где были построены японские и американские военные моряки. Церемония транслировалась в прямом эфире национальными телеканалами, передает УНН.

"Кага" в ближайшее время будет преобразован в легкий авианосец. После этого он примет на борт новейшие многоцелевые боевые самолеты F-35, которые Япония покупает в США. Посещение этого корабля лидерами двух стран призвано подчеркнуть прочность военного союза между Вашингтоном и Токио.

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Япония намерена закупить в США в целом 105 боевых самолетов F-35 двух модификаций для ВВС и потребностей палубной авиации. Вместе с "Кага" в авианосец будет переработан и другой корабль такого класса - "Идзумо". Их водоизмещение - 19,5 тыс. тонн, длина - 248 метров. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переработки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.

Вслед за церемонией на вертолетоносце "Кага" президент Трамп посетит на базе Йокосука универсальный десантный корабль ВМС США Wasp, где выступит перед американскими моряками.

Напомним, президент США Дональд Трамп находится в Японии с официальным визитом. Во время пребывания в Японии он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, с которым они сыграли в гольф, и, в частности, посетили турнир по сумо.

В частности, Трамп вместе со своей женой Меланиею прибыл в понедельник в императорского дворца в центре Токио, где провел встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако.