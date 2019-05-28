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Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США

Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил использовать паровые технологии на катапультах и подъемниках для новых авианосцев ВМС США. Соответствующее идею он озвучил, выступая во вторник перед американскими моряками на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука в Японии. Его речь транслировали японские национальные телеканалы, передает УНН.

“Они постоянно придумывают что-то новое. Они делают самолеты такими сложными, что ими невозможно управлять. Мы все хотим инноваций, но это уже слишком. Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить”, — сказал Трамп в ходе выступления.

Президент США пояснил, что речь идет о стартовых катапультах и подъемниках, используемых на авианосцах.

“Это произошло еще до меня, но мы потратили 900 млн долларов на эти безумные электрические катапульты. И я спрашиваю — а что не так с паром-то?” — задался вопросом политик под одобрительные возгласы американских военнослужащих.

Трамп выразил уверенность, что использование электрических стартовых катапульт и подъемников на авианосцах нецелесообразно.

“Один парень мне сказал, что на электричестве они работают быстрее, но нам не нужна эта дополнительная скорость, ведь мы можем запускать самолеты только раз в несколько минут”, — добавил президент, подчеркнув еще раз, что отдаст распоряжение использовать паровые технологии вместо электрических.

Напомним, президент США Дональд Трамп находится в Японии с официальным визитом. Во время пребывания в Японии он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, с которым они сыграли в гольф, и, в частности, посетили турнир по сумо.

В частности, Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в понедельник в императорский дворец в центре Токио, где провел встречу с новым императором Японии Нарухито и императрицей Масако.

Также, Трамп побывал на одном из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносца “Кага” на базе Йокосука у входа в Токийский залив, который он посетил вместе с премьером Японии — Синдзо Абэ.

Источник: УНН
Теги: США, самолет, Япония, Дональд Трамп, авиа
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