Мексика и Украина на пути к безвизу - Погорельцев

КИЕВ. 28 мая. УНН. 27 мая впервые в истории были проведены полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам. Главный вопрос переговоров — отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, передает УНН.

“Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран”, — сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

“Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики”, — отметил Погорельцев.

Ранее УНН сообщал, что Украина проведет консультации с Мексикой по Безвизовые.

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