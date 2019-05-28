Лидер британских лейбористов выступил за повторный референдум по Brexit

КИЕВ. 28 мая. УНН. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил за проведение повторного референдума по выходу страны из Европейского союза, или же проведения досрочных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Комментируя 27 мая итоги выборов в Европарламент, Корбин отметил, что правительство консерваторов завело переговоры о Brexit в тупик, а нынешний состав не способен из него выйти.

Лидер Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй долгое время ведет переговоры с лейбористами, ведь их голоса нужны ей для принятия правительственного плана Brexit. Следующее голосование по этому вопросу должно состояться в начале июня.

Напомним, 21 мая премьер-министр Великобритании объявила о новых предложениях к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила в свой план компромиссные с Лейбористской партией пункты, касающиеся временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.

Кроме того, Мэй заявила, что согласна провести голосование про повторный референдум по Brexit.

Как сообщал УНН, 24 мая Мэй анонсировала свою отставку.

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Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения правительства Терезы Мэй.

10 апреля Мэй и лидеры Европейского союза на экстренном саммите в Брюсселе договорились о продлении срока Brexit до 31 октября. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Мэй согласилась с условиями ЕС относительно срока отсрочки и это даст "дополнительные 6 месяцев для Великобритании, чтобы найти лучшее из возможных решений".