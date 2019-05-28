КИЕВ. 28 мая. УНН. Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну объявили обвинительный акт. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.

27 мая 2019 в Соломенском районном суде г. Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Так, на заседании прокурором САП объявлено обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.