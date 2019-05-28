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Украинские бронированные катера провели испытания в Азовском море

Украинские бронированные катера провели испытания в Азовском море

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

В ходе учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Как сообщили в ООС, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

Напомним, в Украине испытали крылатую ракету "Нептун".

Источник: УНН
Теги: ВМС, ВСУ, Азовское море, испытания, катера, ООС
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