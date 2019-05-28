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Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог

Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог

КИЕВ. 28 мая. УНН. С 2019 года начинается "эра" строительства бетонных дорог в Украине, поскольку крупнейшие инфраструктурные объекты в Украине будут строиться именно из бетона. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время международной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"С этого года начинается эра бетонных дорог. Первые десятки бетонных дорог будут уложены именно в 2019 году, первые десятки качественных асфальтовых дорог были уложены в 2015. В прошлом году мы построили около 4 тысяч асфальтобетона. Я хочу, чтобы через 3 года тысячи километров строились из бетона", - отметил Омелян.

По его словам, для строительства дорог, в том числе и из бетона, в государстве был создан Дорожный фонд. Именно из бетона сейчас строится взлетная полоса в Одессе, а также будут строиться крупные инфраструктурные объекты.

При этом он добавил, что производители должны тщательно следить за качеством строительства дорог, так как в случае несоблюдения технологии и экономии на материалах будет "похоронена" целая отрасль.

Напомним, запасы цемента в Украине достигают 4 млрд тонн в 57 месторождениях, из которых активно разрабатывается около 40.

Источник: УНН
Теги: строительство, дорога, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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